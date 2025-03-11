Реформа госслужбы, правила захоронения защитников и изменения границ городов: какие решения ВР приняла 11 марта

Верховная Рада приняла законопроект, который запускает реформу государственной службы и меняет подходы к определению размеров зарплат государственных служащих - на основе классификации должностей. Этот законопроект - требование выполнения Украиной условий программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, реформа государственного управления, стратегию которой приняли еще в 2016 году, продолжается уже достаточно долго. Но сейчас она является одной из основополагающих с точки зрения вступления Украины в Евросоюз. Более того, эта реформа - одно из требований программы Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года.

Принятие законопроекта "О государственной службе" - №8222, который запускает эту реформу, означает ряд важных изменений в оплате труда государственных служащих - внедряет единые подходы на основе классификации должностей.

"Кроме этого, новое законодательство усиливает роль должностного оклада, поскольку уменьшает зависимость от надбавок и премий. Также законопроект предусматривает введение системы грейдов - оплату по уровню сложности и ответственности", - пояснила народный депутат.

Она также сообщила, что 11 марта парламент принял и ряд других важных законодательных изменений, который входит в ведение Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Во-первых, это законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле" - №12413. Он совершенствует правовой механизм перезахоронения погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме этого, отметила Шуляк, парламент принял 11 марта несколько постановлений Кабмина, касающихся установления границ некоторых населенных пунктов - эти изменения касаются непосредственно вопросов, которые законодательно регулирует Комитет по градостроительству.

"Речь идет о проекте Постановления об изменении и установлении границ города Пустомыт Львовского района Львовской области - №7410, границ города Бурштына Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области - №8034, а также границ границ города Ромны Роменского района Сумской области - №10227", - отметила Елена Шуляк.

Напомним, 10 марта Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять проект Постановления об изменении и установлении границ города Сновска Корюковского района Черниговской области - №12219.