Реформа армії Шойгу: в ISW пояснили, чи зможе вплинути на перебіг війни

На думку аналітиків, ці плани демонструють намір Росії реформувати збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь загалом, а не лише для нинішньої війни проти України.

Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи зможе Росія створити достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх до доктринальної чисельності в умовах війни, що триває.

Раніше Шойгу робив заяви про російські військові реформи, які так і не були реалізовані, наприклад, у травні 2022 року, коли він закликав до формування 12 нових підрозділів Західного військового округу (ЗВО) та набрати 100 тисяч резервістів у серпні 2021 року.

Реформа та експансія в масштабах, намічених Шойгу, не відбудеться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні на багато місяців, але вона може змінити співвідношення сил на період до 2024 року та створити умови для значно серйознішої військової загрози з боку Росії, в тому числі НАТО.

В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до літа і протягом усього літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку, зазначають аналітики.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, можливо, вже 18 січня.

Міністерство оборони Росії намагається підвищити професіоналізм російських збройних сил і, ймовірно, перевірити та підвищити ефективність своїх ланцюжків командування аж до рівня невеликих підрозділів.

Декілька відомих голосів у провоєнному інформаційному просторі вхопилися за ці рекомендації, щоб підтримати подальшу критику Міноборони Росії.

Президент Сербії Олександр Вучич закликав ПВК "Вагнера" припинити вербування у Сербії.

Російські сили продовжували проводити обмежені контратаки біля Кремінної, оскільки українські офіційні особи продовжували припускати, що російські сили можуть готуватися до рішучого наступу в Луганській області.

Російські війська продовжили наступальні дії на лінії фронту в Донецькій області.

Російський інформаційний простір щосили намагається представити тактичні успіхи Росії навколо Соледара як важливі з оперативної точки зору.

Російські сили на Херсонщині продовжують боротися за підтримку своїх логістичних зусиль на лівобережжі через українські удари.

Російський окупаційний урядовець заявив, що 18 січня Путін зробить важливу заяву щодо війни в Україні.

Євген Пригожин намагається створити групу "Вагнера" як юридичну особу в Росії.

Як повідомлялося, міністр оборони Росії Сергій Шойгу "проінспектував" окупаційні війська у зоні проведення так званої "спецоперації".

Під час візиту Шойгу заявив, що в найближчі три роки буде збільшено чисельність армії РФ. До 2026 року кількість російських військ має становити півтора мільйона.

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