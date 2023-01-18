Реформа армії Шойгу: в ISW пояснили, чи зможе вплинути на перебіг війни

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про реформування армії в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, що може вплинути на перебіг бойових дій через півроку за умови виконання плану щодо збільшення російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, ці плани демонструють намір Росії реформувати збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь загалом, а не лише для нинішньої війни проти України.
Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи зможе Росія створити достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх до доктринальної чисельності в умовах війни, що триває.
Раніше Шойгу робив заяви про російські військові реформи, які так і не були реалізовані, наприклад, у травні 2022 року, коли він закликав до формування 12 нових підрозділів Західного військового округу (ЗВО) та набрати 100 тисяч резервістів у серпні 2021 року.
Реформа та експансія в масштабах, намічених Шойгу, не відбудеться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні на багато місяців, але вона може змінити співвідношення сил на період до 2024 року та створити умови для значно серйознішої військової загрози з боку Росії, в тому числі НАТО.
В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до літа і протягом усього літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку, зазначають аналітики.
Як повідомлялося, міністр оборони Росії Сергій Шойгу "проінспектував" окупаційні війська у зоні проведення так званої "спецоперації".
Під час візиту Шойгу заявив, що в найближчі три роки буде збільшено чисельність армії РФ. До 2026 року кількість російських військ має становити півтора мільйона.
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