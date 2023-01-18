Реформа армии Шойгу: в ISW объяснили, сможет ли повлиять на ход войны

По мнению аналитиков, эти реформы демонстрируют намерение России реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины.

Номинально Россия может формировать новые дивизии, но остается неясным, сможет ли Россия создать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны.

Ранее Шойгу делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы, например, в мае 2022 года, когда он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ЗВО) и набрать 100 тысяч резервистов в августе 2021 года.

Реформа и экспансия в масштабах, намеченных Шойгу, не произойдет вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине на многие месяцы, но она может изменить соотношение сил на период до 2024 года и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России, в том числе НАТО.

У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку, отмечают аналитики.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

Путин может объявить вторую волну мобилизации в ближайшие дни, возможно, уже 18 января.

Министерство обороны России пытается повысить профессионализм российских вооруженных сил и, вероятно, проверить и повысить эффективность своих цепочек командования вплоть до уровня небольших подразделений.

Несколько известных голосов в провоенном информационном пространстве ухватились за эти рекомендации, чтобы поддержать дальнейшую критику Минобороны России, предполагая, что Минобороны, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением.

Президент Сербии Александр Вучич призвал группу Вагнера прекратить вербовку в Сербии.

Российские силы продолжали проводить ограниченные контратаки возле Кременной, поскольку украинские официальные лица продолжали предполагать, что российские силы могут готовиться к решительному наступлению в Луганской области.

Российские войска продолжили наступательные действия на линии фронта в Донецкой области.

Российское информационное пространство изо всех сил пытается представить тактические успехи России вокруг Соледара как важные с оперативной точки зрения.

Российские силы в Херсонской области продолжают бороться за поддержание своих логистических усилий.

Российский оккупационный чиновник заявил, что 18 января Путин сделает важное заявление относительно войны на Украине.

Евгений Пригожин, возможно, пытается создать группу "Вагнера" как юридическое лицо в России.

Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации".

Во ходе визита Шойгу заявил, что в ближайшие три года будет увеличена численность армии РФ. К 2026 году число российских войск должно составлять полтора миллиона.

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