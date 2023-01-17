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Шойгу знову "інспектував" окупантів в Україні

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Вівторок 17 січня 2023 09:37
Шойгу знову "інспектував" окупантів в Україні Фото: голова Міноборони РФ Сергій Шойгу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу "проінспектував" окупаційні війська у зоні проведення так званої "спецоперації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляється, що на командному пункті угрупування "Схід" Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій угруповань окупаційних військ.

Він також звернув увагу на організацію забезпечення загарбників, організацію фортифікаційних робіт та створення умов для "безпечного" розміщення особового складу в польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів.

Нагадаємо, минулого разу Шойгу "проінспектував" окупаційні війська у зоні проведення так званої "спецоперації" 22 грудня.

А до цього російські ЗМІ звітували про чергові "інспекції" Шойгу передових позицій російських підрозділів, але виявилося, що він знаходився за 75 кілометрів від лінії фронту (в районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).

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