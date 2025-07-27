Реформа АРМА стартує: Зеленський дав "зелене світло" важливому закону

Реформа відбудеться з запізненням

Як стало відомо раніше цього тижня, Європейський Союз значно уріже наступний транш у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами.

Повідомлялось, що триває виконання ще трьох реформ:

"реформа децентралізації",

реформа АРМА,

добір суддів Вищого антикорупційного суду.

Згідно з методологією часткових виплат, ухваленою раніше 2025 року, у разі несвоєчасного завершення реформи сума в майже 1,5 млрд євро утримується на строк до 12 місяців.

За виконання всіх умов фактично можна буде добрати відсутні 1,5 млрд євро до кінця року. Тобто Україна зможе отримати ці гроші, якщо встигне провести реформи.

Детальніше про причини урізання траншу та суму, яку все ж отримає Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що на початку квітня цього року Україна, в рамках програми Ukraine Facility, отримала черговий транш допомоги, який склав 3,5 млрд євро.

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