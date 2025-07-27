Реформа АРМА стартует: Зеленский дал "зеленый свет" важному закону

Реформа состоится с опозданием

Как стало известно ранее на этой неделе, Европейский Союз значительно урежет следующий транш в рамках программы Ukraine Facility. Официальная причина - страна не успевает с реформами.

Сообщалось, что продолжается выполнение еще трех реформ:

"реформа децентрализации",

реформа АРМА,

отбор судей Высшего антикоррупционного суда.

Согласно методологии частичных выплат, принятой ранее 2025 года, в случае несвоевременного завершения реформы сумма в почти 1,5 млрд евро удерживается на срок до 12 месяцев.

При выполнении всех условий фактически можно будет добрать недостающие 1,5 млрд евро до конца года. То есть Украина сможет получить эти деньги, если успеет провести реформы.

Подробнее о причинах урезания транша и сумму, которую все же получит Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что в начале апреля этого года Украина, в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи, который составил 3,5 млрд евро.

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