Реформа АРМА стартует: Зеленский дал "зеленый свет" важному закону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
Сегодня, 27 июля, Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами.
В частности, отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.
Данный законопроект также предусматривает независимый аудит, новые правила отбора руководства и прозрачное управление арестованным имуществом. Также известно, что данный закон включает:
Как стало известно ранее на этой неделе, Европейский Союз значительно урежет следующий транш в рамках программы Ukraine Facility. Официальная причина - страна не успевает с реформами.
Сообщалось, что продолжается выполнение еще трех реформ:
Согласно методологии частичных выплат, принятой ранее 2025 года, в случае несвоевременного завершения реформы сумма в почти 1,5 млрд евро удерживается на срок до 12 месяцев.
При выполнении всех условий фактически можно будет добрать недостающие 1,5 млрд евро до конца года. То есть Украина сможет получить эти деньги, если успеет провести реформы.
Подробнее о причинах урезания транша и сумму, которую все же получит Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в начале апреля этого года Украина, в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи, который составил 3,5 млрд евро.
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