Реформа "10-10-10": у Зеленського хочуть переконати МВФ та Раду знизити податки

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма продовжує наполягати на податковій реформі "10-10-10", де йдеться про зниження до 10% ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб.
Про це Шурма сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми абсолютно не відступали від тих базових принципів, які закладаємо у нашу реформу. Ми дуже активно над нею працюємо і справді плануємо реалізувати", - повідомив він.
При цьому він визнав, що українська влада безумовно усі має узгодити з міжнародними партнерами, "бо об'єктивно сьогодні вони допомагають закривати дефіцит бюджету".
Шурма хотів був до березня остаточно визначити, якою буде ця реформа та погодити її з МВФ та з парламентом.
"Ми зараз цим активно і займаємося. На жаль, МВФ поводиться досить догматично з цього питання. Вони не дуже хочуть розуміти всі складнощі, які є з інфраструктурою оптимізації податків в Україні, і що фіскальними методами перемогти це практично неможливо. Тому постараємося їх переконати. І ми розуміємо, що маємо це зробити протягом першого кварталу наступного року", - розповів чиновник з Офісу президента.
При цьому він упевнений, що абсолютна більшість депутатів підтримає "цю концепцію".
"Безумовно, є позиція голови податкового комітету (Данила Гетманцева, - ред.) та окремих інших депутатів, які мають свою думку. Вони мають на це право. Ми знаходимо якийсь компроміс", - повідомив Шурма.
Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася працювати над тим, щоб повернути податкову систему на довоєнний рівень. Про податкову реформу не йдеться.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.