UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Реформа "10-10-10": у Зеленського хочуть переконати МВФ та Раду знизити податки

Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма продовжує наполягати на податковій реформі "10-10-10", де йдеться про зниження до 10% ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб.

Про це Шурма сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми абсолютно не відступали від тих базових принципів, які закладаємо у нашу реформу. Ми дуже активно над нею працюємо і справді плануємо реалізувати", - повідомив він.

При цьому він визнав, що українська влада безумовно усі має узгодити з міжнародними партнерами, "бо об'єктивно сьогодні вони допомагають закривати дефіцит бюджету".

Шурма хотів був до березня остаточно визначити, якою буде ця реформа та погодити її з МВФ та з парламентом.

"Ми зараз цим активно і займаємося. На жаль, МВФ поводиться досить догматично з цього питання. Вони не дуже хочуть розуміти всі складнощі, які є з інфраструктурою оптимізації податків в Україні, і що фіскальними методами перемогти це практично неможливо. Тому постараємося їх переконати. І ми розуміємо, що маємо це зробити протягом першого кварталу наступного року", - розповів чиновник з Офісу президента.

При цьому він упевнений, що абсолютна більшість депутатів підтримає "цю концепцію".

"Безумовно, є позиція голови податкового комітету (Данила Гетманцева, - ред.) та окремих інших депутатів, які мають свою думку. Вони мають на це право. Ми знаходимо якийсь компроміс", - повідомив Шурма.

Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася працювати над тим, щоб повернути податкову систему на довоєнний рівень. Про податкову реформу не йдеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФОфіс президента