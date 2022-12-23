Реформа "10-10-10": у Зеленського хочуть переконати МВФ та Раду знизити податки

"Ми абсолютно не відступали від тих базових принципів, які закладаємо у нашу реформу. Ми дуже активно над нею працюємо і справді плануємо реалізувати", - повідомив він.

При цьому він визнав, що українська влада безумовно усі має узгодити з міжнародними партнерами, "бо об'єктивно сьогодні вони допомагають закривати дефіцит бюджету".

Шурма хотів був до березня остаточно визначити, якою буде ця реформа та погодити її з МВФ та з парламентом.

"Ми зараз цим активно і займаємося. На жаль, МВФ поводиться досить догматично з цього питання. Вони не дуже хочуть розуміти всі складнощі, які є з інфраструктурою оптимізації податків в Україні, і що фіскальними методами перемогти це практично неможливо. Тому постараємося їх переконати. І ми розуміємо, що маємо це зробити протягом першого кварталу наступного року", - розповів чиновник з Офісу президента.

При цьому він упевнений, що абсолютна більшість депутатів підтримає "цю концепцію".

"Безумовно, є позиція голови податкового комітету (Данила Гетманцева, - ред.) та окремих інших депутатів, які мають свою думку. Вони мають на це право. Ми знаходимо якийсь компроміс", - повідомив Шурма.