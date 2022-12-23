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Реформа "10-10-10": у Зеленского хотят убедить МВФ и Раду снизить налоги

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма продолжает настаивать на налоговой реформе "10-10-10", где речь идет о снижении до 10% ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц.

Об этом Шурма сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы совершенно не отступали от тех базовых принципов, которые закладываем в нашу реформу. Мы очень активно над ней работаем и действительно планируем реализовать", - сообщил он.

При этом он признал, что украинские власти безусловно все должны согласовать с международными партнерами, "потому что объективно сегодня они помогают закрывать дефицит бюджета".

Шурма хотел был до марта окончательно определить, какой будет эта реформа и согласовать ее с МВФ и с парламентом.

"Мы сейчас этим активно и занимаемся. К сожалению, МВФ ведет себя достаточно догматично по этому вопросу. Они не очень-то хотят понимать все сложности, которые есть с инфраструктурой оптимизации налогов в Украине, и что фискальными методами победить это практически невозможно. Поэтому постараемся их убедить. И мы понимаем, что должны это сделать в течение первого квартала следующего года", - рассказал чиновник из Офиса президента.

При этом он уверен, что абсолютное большинство депутатов поддержит "данную концепцию".

"Безусловно, есть позиция главы налогового комитета (Даниила Гетманцева, - ред.) и отдельных других депутатов, у которых есть свое мнение. Они имеют на это право. Мы будем находить некий компромисс", - сообщил он.

Напомним, в Меморандуме с МВФ украинские власти обязались работать над тем, чтобы вернуть налоговую систему на довоенный уровень. О налоговой реформе речь не идет.

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