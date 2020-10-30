На референдуме в Новой Зеландии поддержали легализацию эвтаназии

Граждане Новой Зеландии поддержали легализацию эвтаназии. Таковы предварительные результаты референдума.

Об этом пишет BBC News.

Так, 65,2% населения страны поддержали вступление в силу закона 2019 года об эвтаназии. Результаты не включают около 480 тысяч людей, которые голосовали, включая почтовые и зарубежные бюллетени. Поэтому окончательный результат ожидают в следущую пятницу. В то же время, поддержки закона уже достаточно, для введения его в действие.

Согласно документу, эвтаназия будет разрешена неизлечимо больным людям, живущим с болезнью не менее шести месяцев. Ее должны одобрить минимум два врача.

Референдум позволит Новой Зеландии присоединиться к небольшой группе стран, включая Нидерланды и Канаду, которые разрешают эвтаназию.

Напомним, правительство Нидерландов одобрило планы по легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей, которым не исполнилось 12 лет.

РБК-Украина писало, что в 2019 году Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию.