В Нидерландах планируют легализовать детскую эвтаназию

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Правительство Нидерландов одобрило планы по легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей, которым не исполнилось 12 лет. Изменение правила затронет от пяти до десяти детей в год.

Об этом заявил министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге, сообщает BBC.

По его словам, изменение этих правил избавит от "безнадежных и невыносимых страданий" детей младше 12 лет.

Министр анонсировал разработку правил для этой практики, которые, как ожидается, будут внедрены в следующие несколько месяцев.

По словам де Йонге, нынешние законы не нужно будет менять, но врачи будут освобождены от судебного преследования за проведение одобренной эвтаназии для детей в возрасте от одного года до 12 лет.

Отметим, детская эвтаназия в Нидерландах сегодня разрешена только для несовершеннолетних в возрасте от 12 лет и младенцев до года с согласия их родителей. Начиная с 16 лет требуется только согласие пациента.

Напомним, Нидерланды легализовали эвтаназию в 2002 году, став первой страной, где люди, не имеющие надежды на выздоровление, могут уйти из жизни медицинским путем.

Эвтаназия также разрешена в Бельгии, Швейцарии и Японии.

В ноябре 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который разрешает на ряде условий помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни.

В 2019 году Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию.

Кроме того, Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением.