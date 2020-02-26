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Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Новости » В мире     26.02.2020 - 15:15
Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей.

Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению судьей, запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека.

При этом отмечается, что решение на эвтаназию включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

В то же время судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

Напомним, в ноябре 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который разрешает на ряде условий помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни. За принятие закона высказались 360 депутатов, против - 233.

Кроме того, Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением.

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