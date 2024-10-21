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Різниця менша 1%. У Молдові оприлюднили фінальні результати єврорефрендуму

Фото: молдовани підтримали вступ країни в ЄС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На консультативному референдумі більшість громадян Республіки Молдова підтримали інтеграцію країни до Європейського Союзу. Різниця склала менше 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Молдови.

Загалом було оброблено 2219 протоколів, що відповідає стовідсотковій кількості.

Так, вступ країни до ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.

Вибори президента і референдум у Молдові

В неділю, 20 жовтня, у Республіці Молдова пройшли вибори президента. Одночасно громадяни висловлювалися щодо внесення змін до Конституції про вступ країни до Європейського Союзу.

За результатами 100% бюлетенів, на виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Майя Санду - 42,45%. Її ключовий опонент Олександр Стояногло отримав 25,98%.

В МЗС Молдови звинуватили Кремль у штучному провокуванні черг на виборчих дільницях у Росії.

Раніше в уряді країни звинуватили Росію у спробі дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.

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МолдоваРеферендум