Різниця менша 1%. У Молдові оприлюднили фінальні результати єврорефрендуму

Вибори президента і референдум у Молдові

В неділю, 20 жовтня, у Республіці Молдова пройшли вибори президента. Одночасно громадяни висловлювалися щодо внесення змін до Конституції про вступ країни до Європейського Союзу.

За результатами 100% бюлетенів, на виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Майя Санду - 42,45%. Її ключовий опонент Олександр Стояногло отримав 25,98%.

В МЗС Молдови звинуватили Кремль у штучному провокуванні черг на виборчих дільницях у Росії.

Раніше в уряді країни звинуватили Росію у спробі дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.