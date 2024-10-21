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Разница меньше 1%. В Молдове обнародовали финальные результаты еврорефрендума

Понедельник 21 октября 2024 18:37
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Разница меньше 1%. В Молдове обнародовали финальные результаты еврорефрендума Фото: молдаване поддержали вступление страны в ЕС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На консультативном референдуме большинство граждан Республики Молдова поддержали интеграцию страны в Европейский Союз. Разница составила менее 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Всего было обработано 2219 протоколов, что соответствует стопроцентному количеству.

Так, вступление страны в ЕС поддержали 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.

Выборы президента и референдум в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Республике Молдова прошли выборы президента. Одновременно граждане высказывались по поводу внесения изменений в Конституцию о вступлении страны в Европейский Союз.

По результатам 100% бюллетеней, на выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду - 42,45%. Ее ключевой оппонент Александр Стояногло получил 25,98%.

В МИД Молдовы обвинили Кремль в искусственном провоцировании очередей на избирательных участках в России.

Ранее в правительстве страны обвинили Россию в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Более детально о результатах выборов и референдума в Молдове - в материале РБК-Украина.

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