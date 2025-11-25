Рефералка monobank оновилась: як отримати до 1000 гривень за запрошення нового клієнта

Банк оголосив про запуск розширеної реферальної програми, яка тепер охоплює не лише власників особистих карток, а й ФОПів, бухгалтерів та корпоративних клієнтів.

До стандартної програми, за якою новий клієнт і запрошувач отримують по 50 гривень за оформлення картки, додались ще дві опції.

Перша стосується ФОПів: якщо підприємець має рахунок у monobank і запрошує іншого ФОПа, який користується послугами іншого банку, обидва отримають по 150 гривень після відкриття нового рахунку.

Друга опція доступна користувачам вебкабінету - ФОПам, їхнім бухгалтерам або співробітникам компаній. Якщо вони рекомендують іншій компанії відкрити рахунок у monobank, після його активації запрошувач отримує 1000 гривень на свою особисту карту.

"Якщо ви вже користуєтесь monobank, і вам це подобається, як ФОП чи як бухгалтеру підприємства, не ховайте це від друзів та близьких. Рекомендуйте mono, заробляйте гроші", - зазначають у банку.