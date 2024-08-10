Реєстрація розмитненого авто: як правильно подати документи в сервісцентр МВС

Як зазначають у відомстві, після розмитнення необхідно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації. Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого перевірять справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.

"І вже фінальний етап, після проходження усіх інстанцій та збору документів - зареєструвати авто у сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.

У сервісному центрі МВС пояснюють, що для цього спочатку треба взяти талон на реєстрацію транспортного засобу, що перебував в експлуатації за кордоном, у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через функціонал е-запис.

Перелік документів для отримання послуги:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації - договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Фото: необхідні документи для розмитнення авто (hsc.gov.ua)

Дії після реєстрації

У МВС інформують, що після реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.

"Звертаємо увагу, що при першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації", - наголошують у відомстві.

При цьому у 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить :