RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Регистрация растаможенного авто: как правильно подать документы в сервисцентр МВД

Фото: регистрация растаможенного авто в Украине (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Приобрести авто в другой стране - это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, собрать все необходимые документы и зарегистрировать в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД.

Как отмечают в ведомстве, после растаможки необходимо получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации . Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, в ходе которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

"И уже финальный этап, после прохождения всех инстанций и сбора документов - зарегистрировать авто в сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

В сервисном центре МВД объясняют, что для этого сначала нужно взять талон на регистрацию транспортного средства, находящегося в эксплуатации за границей, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал э-запись.

Список документов для получения услуги:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации – договор купли-продажи);
  • регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

Фото: необходимые документы для растаможки (hsc.gov.ua)

Действия после регистрации

В МВД сообщает, что после регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.

"Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации", - отмечают в ведомстве.

При этом в 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями:

  • не превышает или равно 499 620 грн - уплачивается 3%;
  • более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;
  • более 878 120 грн - уплачивается 5%.

Водителям в Украине

Напомним, накануне мы сообщали, какие водительские документы нужно обменять при смене персональных данных.

Ранее сообщалось, какие штрафы угрожают водителям за вождение автомобиля без номерных знаков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныАвтомобильный рынокДокументы