Регистрация растаможенного авто: как правильно подать документы в сервисцентр МВД

Приобрести авто в другой стране - это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, собрать все необходимые документы и зарегистрировать в сервисном центре МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД.
Как отмечают в ведомстве, после растаможки необходимо получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации . Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, в ходе которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
"И уже финальный этап, после прохождения всех инстанций и сбора документов - зарегистрировать авто в сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.
В сервисном центре МВД объясняют, что для этого сначала нужно взять талон на регистрацию транспортного средства, находящегося в эксплуатации за границей, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал э-запись.
В МВД сообщает, что после регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.
"Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации", - отмечают в ведомстве.
При этом в 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями:
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