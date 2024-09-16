Реєстрація права власності на нерухомість: куди і з якими документами звертатися

Після купівлі квартири чи будинку важливо зареєструвати право власності не нерухомість. Це гарантує, що ваше право на нерухомість буде захищене на законодавчому рівні.
РБК-Україна дізналося у адвоката АБ "Романа Сацика" Ярослава Хлівного, як правильно зареєструвати право власності на придбану нерухомість.
Адвокат зазначає, що процедура реєстрації права власності на придбану нерухомість регулює Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.
Реєстрацію права власності можуть здійснювати кілька органів:
Крім цього, громадяни мають можливість провести реєстрацію через вебпортал "Дія". Проте варто пам’ятати, що цей сервіс має деякі обмеження у використанні.
Для проведення процедури реєстрації майбутній власник або його уповноважений представник має звернутися до одного з вищезазначених органів.
Під час звернення потрібно подати такі документи:
Після подання документів, відповідний орган вносить інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видає витяг із реєстру. Цей документ підтверджує реєстрацію права власності.
Реєстрація права власності на нерухомість є обов’язковою умовою для офіційного визнання прав на майно. Без внесення даних до Державного реєстру власник не може повноцінно розпоряджатися своїм майном, зокрема укладати угоди щодо його продажу, оренди чи використання як застави.
Зазначимо, укладення договору купівлі-продажу потребує уважного підходу, оскільки це юридичний документ, що підтверджує передачу майна від продавця до покупця за обумовлену суму. Щоб договір мав юридичну силу та забезпечував захист інтересів обох сторін, слід врахувати кілька важливих аспектів. РБК-Україна розповідало, що обов'язково має бути в договорі, який ви підписуєте.
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