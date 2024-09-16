Регистрация права собственности на недвижимость: куда и с какими документами обращаться

Адвокат отмечает, что процедура регистрации права собственности на приобретенную недвижимость регулирует Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и Порядком государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года №1127.

Где можно зарегистрировать недвижимость

Регистрация права собственности могут осуществлять несколько органов:

районные, районные в городах Киеве и в Севастополе государственные администрации

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов

государственные нотариальные конторы

частный нотариус

государственные регистраторы прав на недвижимое имущество

центр предоставления административных услуг

Кроме того, граждане имеют возможность провести регистрацию через вебпортал "Дия". Однако следует помнить, что этот сервис имеет некоторые ограничения в использовании.

Как осуществить регистрацию

Для проведения процедуры регистрации будущий собственник или его уполномоченный представитель должен обратиться в один из вышеупомянутых органов.

Во время обращения следует подать следующие документы:

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

правоустанавливающие документы на объект недвижимости (например, договор купли-продажи)

технический паспорт на объект

После представления документов, соответствующий орган вносит информацию в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и выдает выписку из реестра. Настоящий документ подтверждает регистрацию права собственности.

Регистрация права собственности на недвижимость является обязательным условием официального признания прав на имущество. Без внесения данных в Государственный реестр владелец не может полноценно распоряжаться своим имуществом, в частности заключать соглашения по его продаже, аренде или использованию в качестве залога.