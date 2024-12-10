Реєстрація місця проживання дитини до 14 років: як зробити це в Україні

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Як отримати і що для цього потрібно

Батькам дитини відводиться три місяці з дня її народження для реєстрації місця проживання. Для цього потрібно звернутися до органу, що надає адміністративні послуги за місцем проживання, із необхідним пакетом документів.

Де отримати

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

центр надання адміністративних послуг;

через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія";

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини;

свідоцтво про народження або документ про реєстрацію народження, легалізований відповідно до законодавства чи міжнародних договорів України;

довідка про реєстрацію особи громадянином України;

згода іншого з батьків або законних представників;

документ, що посвідчує особу законного представника.

відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Строк та вартість надання послуги

У разі звернення особи протягом встановленого Законом України "Про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" строку, адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року - наразі це 45,42 грн.

У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом України «Про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку, адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року - наразі це 75,70 грн.

У які строки необхідно зареєструвати дітей віком до 14 років

Варто зауважити, що подання заяви про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років, здійснюється лише одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.

У які строки іноземцю необхідно зареєструвати місце проживання дітей віком до 14 років

Іноземці та особи без громадянства повинні задекларувати або зареєструвати своє місце проживання, а також місце проживання дітей віком до 14 років (зокрема новонароджених), батьками чи іншими законними представниками яких вони є. Це слід зробити протягом 30 днів після отримання посвідки на постійне чи тимчасове проживання, статусу біженця, додаткового або тимчасового захисту, або після зняття з попереднього місця проживання.