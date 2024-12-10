Реєстрація місця проживання дитини до 14 років: як зробити це в Україні

Для того, щоб малолітню дитину прописати, потрібен дозвіл обох батьків. Однак батьки зобов'язані прописувати новонароджену дитину.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія".
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Батькам дитини відводиться три місяці з дня її народження для реєстрації місця проживання. Для цього потрібно звернутися до органу, що надає адміністративні послуги за місцем проживання, із необхідним пакетом документів.
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
У разі звернення особи протягом встановленого Законом України "Про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" строку, адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року - наразі це 45,42 грн.
У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом України «Про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» строку, адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року - наразі це 75,70 грн.
Варто зауважити, що подання заяви про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років, здійснюється лише одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.
Іноземці та особи без громадянства повинні задекларувати або зареєструвати своє місце проживання, а також місце проживання дітей віком до 14 років (зокрема новонароджених), батьками чи іншими законними представниками яких вони є. Це слід зробити протягом 30 днів після отримання посвідки на постійне чи тимчасове проживання, статусу біженця, додаткового або тимчасового захисту, або після зняття з попереднього місця проживання.
Раніше РБК-Україна розповідало, що після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).
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