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Регистрация места жительства ребенка до 14 лет: как сделать это в Украине

Иллюстративное фото: как в Украине прописать детей в 2024 году (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Для того чтобы малолетнего ребенка прописать, нужно разрешение обоих родителей. Однако родители обязаны прописывать новорожденного ребенка.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: портал "Действие".

Содержание

Как получить и что для этого нужно

Родителям ребенка отводится три месяца со дня его рождения для регистрации места жительства. Для этого следует обратиться в орган, предоставляющий административные услуги по месту жительства, с необходимым пакетом документов.

Где получить

  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
  • центр предоставления административных услуг;
  • через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Действие";

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

  • заявление о регистрации места жительства малолетнего ребенка;
  • свидетельство о рождении или документ о регистрации рождения, легализованный в соответствии с законодательством или международными договорами Украины;
  • справка о регистрации лица гражданином Украины;
  • согласие другого родителя или законных представителей;
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя.
  • сведения или документ, подтверждающий уплату административного сбора.

Срок и стоимость предоставления услуги

В случае обращения лица в течение установленного Законом Украины "О предоставлении публичных услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" срока, административный сбор составляет 1,5 процента прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - это 45,42 грн. .

В случае обращения лица с нарушением установленного Законом Украины «О предоставлении публичных услуг о декларировании и регистрации места жительства в Украине» срока, административный сбор составляет 2,5 процента прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года – сейчас это 75,70 грн.

В какие сроки необходимо зарегистрировать детей младше 14 лет

Следует заметить, что подача заявления о регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет осуществляется только одним из его родителей или других законных представителей с согласия другого родителя или законных представителей.

В какие сроки иностранцу необходимо зарегистрировать место жительства детей младше 14 лет

Иностранцы и лица без гражданства должны задекларировать или зарегистрировать свое место жительства, а также место жительства детей младше 14 лет (в том числе новорожденных), родителями или другими законными представителями которых они являются. Это следует сделать в течение 30 дней после получения вида на постоянное или временное проживание, статуса беженца, дополнительной или временной защиты или после снятия с предыдущего места жительства.

 

Ранее РБК-Украина рассказывала, что после окончания отпуска по беременности и родам родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также в Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).

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