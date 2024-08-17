Реєстрація авто: чи можуть власники нових автомобілів спростити процедуру оформлення

Зареєструвати нове авто власник може або особисто, або делегувати повноваження продавцю. Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного сервісцентру МВС.
Зазначається, що нове авто не потребує огляду експертною службою МВС, а транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Автівка може залишатися в автосалоні до моменту повного завершення реєстрації, після чого новий власник просто забирає зареєстрований транспортний засіб.
Так, автосалони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто.
Для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС власнику необхідно мати при собі наступне:
Окрім цього, під час першої реєстрації легкових автомобілів у сервісних центрах МВС власники повинні сплатити збір до Пенсійного фонду. У 2024 році розмір збору визначається від вартості авто:
Як зазначають у головному сервісцентрі МВС, для електромобілів збір до Пенсійного фонду не сплачується.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як правильно подати документи в сервісцентр МВС для реєстрації розмитненого авто.
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