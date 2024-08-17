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Регистрация авто: могут ли владельцы новых автомобилей упростить процедуру оформления

Фото: регистрация нового (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Зарегистрировать новое авто владелец может либо лично, либо делегировать полномочия продавцу. Автосалоны генерируют доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисцентра МВД.

Отмечается, что новый автомобиль не требует осмотра экспертной службой МВД, а транзитные номерные знаки могут не выдаваться. Авто может оставаться в автосалоне до момента полного завершения регистрации, после чего новый владелец просто забирает зарегистрированное транспортное средство.

Да, автосалоны формируют акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и перерегистрировать авто.

Фото: покупка нового авто (иллюстративное фото freepik.com)

Документы для регистрации

Для регистрации нового авто в сервисном центре МВД владельцу необходимо иметь при себе следующее:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • таможенные документы;
  • договор-купли-продажи;
  • сертификат соответствия;
  • доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

Фото: покупка нового авто (иллюстративный фото GettyImages)

Уплата сбора

Кроме того, во время первой регистрации легковых автомобилей в сервисных центрах МВД владельцы должны оплатить сбор в Пенсионный фонд. В 2024 году размер сбора определяется стоимостью авто:

  • до 499 620 грн – 3%;
  • от 499 620 до 878 120 грн – 4%;
  • свыше 878 120 грн – 5%.

Как отмечают в главном сервисцентре МВД, для электромобилей сбор в Пенсионный фонд не уплачивается.

Фото: покупка нового авто (иллюстративный фото GettyImages)

Водителям в Украине

Напомним, недавно мы рассказывали, как правильно подать документы в сервисцентр МВД для регистрации растаможенного авто.

Накануне мы сообщали, какие водительские документы следует обменять при изменении персональных данных.

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