Реєстр збитків від агресії РФ запрацює наступного року. Шмигаль розповів деталі

"Головним ресурсом для українського відновлення має стати конфіскація заморожених на Заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип "Росія заплатить" втілився в життя вже наступного року", - сказав глава уряду.

За його словами, минулого тижня було обрано сімох членів Ради Реєстру збитків. Також має з'явитися компенсаційний фонд, який наповнюватиметься за рахунок конфіскованих російських активів.

Йдеться про близько 300 млрд євро суверенних активів РФ і ще 28 млрд євро приватних, які зберігаються в ЄС та інших розвинених країнах.

Коли Реєстр збитків має запрацювати

Сьогодні у створенні Реєстру збитків беруть участь 43 країни і Євросоюз. Незабаром буде затверджено правила і процедури його роботи. Очікуємо, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти.

"Йдеться насамперед про справедливість, коли агресор буде змушений платити за те, що зруйнував. Також це прецедент, який запобігатиме іншим актам агресії в різних куточках планети", - повідомив Шмигаль.

Конфіскація російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

Також нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.