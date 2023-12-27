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Реєстр військовозобов’язаних збільшено на 750 тисяч записів, - Міноборони

Фото: Катерина Чергогоренко, керівник з цифрової трансформації Міністерства оборони України (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CDTO (керівник з цифрової трансформації) Міністерства оборони України Катерину Черногоренко в інтерв'ю DOU.

Реєстр "Оберіг" - це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані. Зокрема вона не містить дані щодо чинних військовослужбовців. Як пояснила Черногоренко, умовно кажучи, це як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр з персональною інформацією громадян. 

За словами CDTO Міноборони, запланована робота по реєстру "Оберіг" завершена. Базу було збільшено на 750 тисяч записів, а 88% даних вже верифіковано. 

"Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно", - додала Черногоренко. 

Електронний реєстр військовозобов'язаних 

Як пояснював начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, запуск реєстру значно спростить мобілізаційні заходи в Україні. На цей момент база ще не синхронізована з іншими державними реєстрами. Водночас після прийнята відповідного законопроєкту, в більшості випадків потреба в заходах оповіщення - відпаде. 

Тим часом до парламенту внесли законопроєкт про зміни в мобілізації після того, як президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

Детальніше про зміни, які пропонує Кабмін, читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: короткий переказ".

 

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