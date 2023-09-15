Реєстр призовників: дані яких відомств будуть у базі

Міноборони хоче нівелювати бюрократичну складову, щоб зменшити кількість необов’язкових візитів українців у ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.

Одним з ключових процесів плану трансформації є наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На цьому етапі у Міноборони проводять роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, задля підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в Реєстрі.

Наразі Міноборони веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з:

Міністерством фінансів,

Міністерством внутрішніх справ,

Міністерством освіти і науки,

Державною судовою адміністрацією.

Також Міноборони веде роботу з організації підписання спільних наказів з Міністерством охорони здоров’я, Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та іншими.

На наступних етапах планується організація робіт з підписання спільних наказів Міноборони про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків

РБК-Україна повідомляло, що ТЦК матимуть доступ до низки державних реєстрів. Підготовчий процес завершити до середини осені.

Нагадаємо, що під призов в Україні підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Наприкінці червня Верховна Рада посилила правила, згідно з якими військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації.

Окрім того, нещодавно затвердили новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за "спірними" статтями придатними будуть визнаватимуть всіх.

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