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В реестр олигархов могут попасть до пяти нардепов, - Корниенко

Новина українською →
Киев, Вторник 20 июля 2021 12:29
В реестр олигархов могут попасть до пяти нардепов, - Корниенко Фото: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После принятия закона об олигархах в соответствующий реестр могут попасть до пяти действующих народных депутатов. Закон будет принят этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко "Українським новинам".

По его словам, закон об олигархах в любом случае будет принят осенью. Он также отметил, что нужно сосредоточиться на наработке смежного антитрастового законодательства, закона об Антимонопольном комитете и о СМИ.

Он также ответил на вопрос, сколько депутатов Рады в теории могут внести в реестр олигархов.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду", - отметил Корниенко и уточнил, что речь не о нардепах из "Слуги народа".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал "определенные новости" о списке украинских олигархов.

Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что в реестр первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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олигархи реестр Александр Корниенко
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