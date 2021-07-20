До реєстру олігархів можуть потрапити до п'яти нардепів, - Корнієнко
Після прийняття закону про олігархів до відповідного реєстру можуть потрапити до п'яти діючих народних депутатів. Закон буде прийнято цієї осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка "Українським новинам".
За його словами, закон про олігархів в будь-якому випадку буде прийнятий восени. Він також зазначив, що потрібно зосередитися на напрацюванні суміжного антитрастового законодавства, Закону про Антимонопольний комітет і про ЗМІ.
Він також відповів на запитання, скільки депутатів Ради в теорії можуть внести до реєстру олігархів.
"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду", - зазначив Корнієнко і уточнив, що мова не про нардепів зі "Слуги народу".
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував "певні новини" про список українських олігархів.
Міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що до реєстру першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.