Реєстр "Оберіг": військовозобов'язані зможуть бачити особисті дані онлайн

Вона зазначила, що Міністерство оборони працює над оновлення даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних. ТЦК просять вносити в систему дані з паперових карток.

За словами Черногоренко, в "Оберіг" вже зібрали дані з шести великих реєстрів.

Як пояснила заступниця міністра, на першому етапі запуску військовозобов'язані зможуть побачити, яка особиста інформація міститься в е-кабінеті.

"До речі, інсайдерська інформація: на першому етапі релізу електронного кабінету військовозобов’язаного буде можливість побачити дані по собі з "Оберегу". Тобто, людина зможе сформувати свій електронний документ, бачити, які дані про неї розміщені в реєстрі, і далі, відповідно до того, чи валідна інформація, чи достовірна, скоригувати її та актуалізувати за допомогою спеціальної заявки", - сказала вона.