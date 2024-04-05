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Реєстр "Оберіг": військовозобов'язані зможуть бачити особисті дані онлайн

Фото: військовозобов'язані зможуть бачити особисті дані в реєстрі "Оберіг" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язані в Україні зможуть побачити особисті дані в електронному реєстрі "Оберіг". Людина зможе сформувати свій електронний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністр оборони Катерину Черногоренко в інтерв'ю "АрміяInform".

Вона зазначила, що Міністерство оборони працює над оновлення даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних. ТЦК просять вносити в систему дані з паперових карток. 

За словами Черногоренко, в "Оберіг" вже зібрали дані з шести великих реєстрів.

Як пояснила заступниця міністра, на першому етапі запуску військовозобов'язані зможуть побачити, яка особиста інформація міститься в е-кабінеті.

"До речі, інсайдерська інформація: на першому етапі релізу електронного кабінету військовозобов’язаного буде можливість побачити дані по собі з "Оберегу". Тобто, людина зможе сформувати свій електронний документ, бачити, які дані про неї розміщені в реєстрі, і далі, відповідно до того, чи валідна інформація, чи достовірна, скоригувати її та актуалізувати за допомогою спеціальної заявки", - сказала вона.

 

Цифровізація армії

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ прийняли в цілому.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Головне про реєстр військовозобов'язаних та як він змінить мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся за посиланням.

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Мобілізація в Україні