ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реєстр "Оберіг": військовозобов'язані зможуть бачити особисті дані онлайн

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 11:28
UA EN RU
Реєстр "Оберіг": військовозобов'язані зможуть бачити особисті дані онлайн Фото: військовозобов'язані зможуть бачити особисті дані в реєстрі "Оберіг" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язані в Україні зможуть побачити особисті дані в електронному реєстрі "Оберіг". Людина зможе сформувати свій електронний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністр оборони Катерину Черногоренко в інтерв'ю "АрміяInform".

Вона зазначила, що Міністерство оборони працює над оновлення даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних. ТЦК просять вносити в систему дані з паперових карток.

За словами Черногоренко, в "Оберіг" вже зібрали дані з шести великих реєстрів.

Як пояснила заступниця міністра, на першому етапі запуску військовозобов'язані зможуть побачити, яка особиста інформація міститься в е-кабінеті.

"До речі, інсайдерська інформація: на першому етапі релізу електронного кабінету військовозобов’язаного буде можливість побачити дані по собі з "Оберегу". Тобто, людина зможе сформувати свій електронний документ, бачити, які дані про неї розміщені в реєстрі, і далі, відповідно до того, чи валідна інформація, чи достовірна, скоригувати її та актуалізувати за допомогою спеціальної заявки", - сказала вона.

Цифровізація армії

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ прийняли в цілому.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Головне про реєстр військовозобов'язаних та як він змінить мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі