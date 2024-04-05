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Реестр "Оберег": военнообязанные смогут видеть личные данные онлайн

Украина, Пятница 05 апреля 2024 11:28
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Реестр "Оберег": военнообязанные смогут видеть личные данные онлайн Фото: военнообязанные смогут видеть личные данные в реестре "Оберег" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанные в Украине смогут увидеть личные данные в электронном реестре "Оберег". Человек сможет сможет сформировать свой электронный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко в интервью "АрмияInform".

Она отметила, что Министерство обороны работает над обновлением данных в электронном реестре военнообязанных. ТЦК просят вносить в систему данные по бумажным картам.

По словам Черногоренко, в "Обереге" уже собрали данные из шести больших реестров.

Как пояснила замминистра, на первом этапе запуска военнообязанные смогут увидеть, какая личная информация содержится в е-кабинете.

"Кстати, инсайдерская информация: на первом этапе релиза электронного военнообязанного кабинета будет возможность увидеть данные по себе из "Оберега". То есть человек сможет сформировать свой электронный документ, видеть, какие данные о нем размещены в реестре, и далее, соответственно до того, валидная ли информация, достоверна ли, скорректировать ее и актуализировать с помощью специальной заявки", - сказала она.

Цифровизация армии

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ был принят в целом.

Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Главное о реестре военнообязанных и как он изменит мобилизацию - читайте в материале РБК-Украина.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - узнайте по ссылке.

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