Як працює реєстр "Оберіг" та хто може не йти до ТЦК: пояснення Міноборони

Реєстр "Оберіг" синхронізований із ключовими державними базами даних, що дозволяє автоматично ставити на військовий облік чоловіків віком 16-25 років без відвідування ТЦК. Військовий облік доступний в цифровому форматі, включаючи отримання облікових документів через додаток "Резерв+".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила у інтерв'ю DOU.
Постановою №932 уряд вдосконалив роботу реєстру "Оберіг", який тепер синхронізується з Єдиним демографічним реєстром і базою даних Державної міграційної служби. Це дозволяє автоматично реєструвати чоловіків 16-25 років без їхнього особистого звернення до територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Реєстр "Оберіг" зараз охоплює 98% чинних військовозобов’язаних, тоді як ще рік тому цей показник становив лише 30%.
"Для військовозобов’язаних до 60 років автоматичної процедури поки що немає. Наразі чоловіки, яким виповнилося 25 років, мають стати на облік особисто, тобто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де працівник внесе дані вручну. Дистанційно вони можуть лише оновити облікові дані.
Технічно ми готові взятися за втілення автоматичної постановки на облік всіх військовозобов’язаних. Але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави", - зазначила Катерина Черногоренко.
Нагадаємо,що підприємства зобов'язані організовувати облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів відповідно до чинного законодавства. Керівники мають призначити спеціальних працівників, які відповідатимуть за це.
Крім того, процедура бронювання поновиться з 1 грудня 2024 року і проходитиме виключно через портал "Дія". А всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.