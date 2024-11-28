Як працює реєстр "Оберіг" та хто може не йти до ТЦК: пояснення Міноборони

Постановою №932 уряд вдосконалив роботу реєстру "Оберіг", який тепер синхронізується з Єдиним демографічним реєстром і базою даних Державної міграційної служби. Це дозволяє автоматично реєструвати чоловіків 16-25 років без їхнього особистого звернення до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Автоматична постановка на облік

Чоловіків віком 16-25 років автоматично ставлять на облік без необхідності проходити медогляд чи відвідувати ТЦК.

автоматично ставлять на облік без необхідності проходити медогляд чи відвідувати ТЦК. Цифрові документи. З 18 років можна отримати військово-обліковий документ через мобільний застосунок "Резерв+".

З 18 років можна отримати військово-обліковий документ через мобільний застосунок "Резерв+". Для тих, хто за кордоном. Новий формат реєстрації дозволяє уникнути порушень для громадян, які перебувають за межами України й фізично не можуть відвідати ТЦК.

Навіщо це потрібно

Розвантаження ТЦК. Увагу працівників центрів планують зосередити на завданнях мобілізації.

Увагу працівників центрів планують зосередити на завданнях мобілізації. Захист від помилок. Завдяки інтеграції реєстрів з іншими державними системами, такі категорії, як багатодітні батьки або зниклі безвісти, отримують автоматичні пільги чи відстрочки.

Результати впровадження

Реєстр "Оберіг" зараз охоплює 98% чинних військовозобов’язаних, тоді як ще рік тому цей показник становив лише 30%.

"Для військовозобов’язаних до 60 років автоматичної процедури поки що немає. Наразі чоловіки, яким виповнилося 25 років, мають стати на облік особисто, тобто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де працівник внесе дані вручну. Дистанційно вони можуть лише оновити облікові дані.

Технічно ми готові взятися за втілення автоматичної постановки на облік всіх військовозобов’язаних. Але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави", - зазначила Катерина Черногоренко.