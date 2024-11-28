Как работает реестр "Оберег" и кто может не идти в ТЦК: объяснение Минобороны

Реестр "Оберег" синхронизирован с ключевыми государственными базами данных, что позволяет автоматически ставить на воинский учет мужчин в возрасте 16-25 лет без посещения ТЦК. Воинский учет доступен в цифровом формате, включая получение учетных документов через приложение "Резерв+".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила в интервью DOU.
Постановлением №932 правительство усовершенствовало работу реестра "Оберег", который теперь синхронизируется с Единым демографическим реестром и базой данных Государственной миграционной службы. Это позволяет автоматически регистрировать мужчин 16–25 лет без их личного обращения в территориальные центры комплектования (ТЦК).
Реестр "Оберег" сейчас охватывает 98% действующих военнообязанных, тогда как еще год назад этот показатель составлял лишь 30%.
"Для военнообязанных до 60 лет автоматической процедуры пока нет. На данный момент мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны встать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где сотрудник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные.
Технически мы готовы приступить к внедрению автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого необходимо разработать законодательные основания," - отметила Екатерина Черногоренко.
Напомним,что предприятия обязаны организовывать учет призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с действующим законодательством. Руководители должны назначить специальных работников, отвечающих за это.
Кроме того, процедура бронирования возобновится с 1 декабря 2024 года и проходить она будет исключительно через портал "Дия". А все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.