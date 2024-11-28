Как работает реестр "Оберег" и кто может не идти в ТЦК: объяснение Минобороны

Постановлением №932 правительство усовершенствовало работу реестра "Оберег", который теперь синхронизируется с Единым демографическим реестром и базой данных Государственной миграционной службы. Это позволяет автоматически регистрировать мужчин 16–25 лет без их личного обращения в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Автоматическая постановка на учет

Мужчины в возрасте 16–25 лет автоматически ставятся на учет без необходимости прохождения медосмотра или посещения ТЦК.

автоматически ставятся на учет без необходимости прохождения медосмотра или посещения ТЦК. Цифровые документы. С 18 лет можно получить военный учетный документ через мобильное приложение "Резерв+".

С 18 лет можно получить военный учетный документ через мобильное приложение "Резерв+". Для тех, кто за границей. Новый формат регистрации позволяет избежать нарушений для граждан, находящихся за пределами Украины и физически не имеющих возможности посетить ТЦК.

Зачем это нужно

Разгрузка ТЦК. Работники центров смогут сосредоточить усилия на задачах мобилизации.

Работники центров смогут сосредоточить усилия на задачах мобилизации. Защита от ошибок. Благодаря интеграции реестров с другими государственными системами такие категории, как многодетные отцы или пропавшие без вести, получают автоматические льготы или отсрочки.

Результаты внедрения

Реестр "Оберег" сейчас охватывает 98% действующих военнообязанных, тогда как еще год назад этот показатель составлял лишь 30%.

"Для военнообязанных до 60 лет автоматической процедуры пока нет. На данный момент мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны встать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где сотрудник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные.

Технически мы готовы приступить к внедрению автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого необходимо разработать законодательные основания," - отметила Екатерина Черногоренко.