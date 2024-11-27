Отримують надбавку у 50%: хто має відповідати за військовий облік на підприємствах

Підприємства зобов'язані організовувати облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів відповідно до чинного законодавства. Керівники мають призначити спеціальних працівників, які відповідатимуть за це.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника відділення військового обліку Тернопільського ОТЦК майора Андрія Новака під час брифінгу.

За його словами, на підприємстві за облік відповідає призначена особа або, у разі наявності понад 500 військовозобов'язаних працівників, спеціальна група. Їхні обов’язки визначаються наказом керівника підприємства.

Таким співробітникам передбачена доплата до 50% посадового окладу. Крім того, закон зобов’язує їх проходити підвищення кваліфікації з питань військового обліку раз на п’ять років.

Військовий облік на підприємствах є важливим елементом забезпечення обороноздатності держави. Він передбачає ведення даних про мобілізаційні ресурси за місцем роботи, навчання чи служби.