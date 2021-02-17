В реестр коррупционеров за месяц попали более 470 человек, - НАПК

В январе Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло сведения о 477 лицах в Реестр коррупционеров. Они совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"Сведения были внесены по результатам обработки 1029 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, из общего числа правонарушителей, 104 привлечены к уголовной ответственности, а 375 - к административной. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

Отмечается, что к уголовной ответственности в январе привлечены: два депутата местных советов; один чиновник рядового и начальствующего состава ВСУ и воинских формирований; один работник органов Государственной таможенной службы или аттестованный в составе Гостаможслужбы; один чиновник органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, 6 работников юридических лиц публичного права.