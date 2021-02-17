До реєстру корупціонерів за місяць потрапили понад 470 осіб, - НАЗК

Упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 477 осіб до Реєстру корупціонерів. Вони вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

"Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з загальної кількості правопорушників, 104 притягнуті до кримінальної відповідальності, а 375 - до адміністративної. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.

Зазначається, що до кримінальної відповідальності протягом січня притягнуто: два депутати місцевих рад; один посадовець рядового і начальницького складу ЗСУ та військових формувань; один працівник органів Державної митної служби або атестований у складі Держмитслужби; один посадовець органів чи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, 6 працівників юридичних осіб публічного права.