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Reebok продал магазины в РФ

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Понедельник 16 мая 2022 07:37
Reebok продал магазины в РФ Фото: Reebok продал сеть магазинов в России (mallmaverick.net / Dolphin Mall)
Автор: Владимир Костырин

Подразделение магазинов спортивных товаров Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратило свою работу в Российской Федерации - сеть из более 100 торговых точек была продана турецкому холдингу FLO Retailing.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издания КоммерсантЪ и Yeni Safak.

Сами магазины сменят название, при этом новый владелец, по всей видимости, сохранит бренд Reebok.

FLO был получен контроль над сетью Reebok после подписания контракта о выпуске на фабриках Турции и продаже продукции под этой маркой для 12 стран.

По словам генерального директора FLO Retailing Бурака Овюнча, крупные бренды присматриваются к аналогичному сотрудничеству в Турции "из-за влияния глобального кризиса поставок".

Компания ABG заморозила деятельность на российском рынке с марта из-за вторжения РФ в Украину.

Стоимость магазинов Reebok в РФ оценивается в 22,5 миллиона долларов, при этом не исключается, что сумма сделки оказалась втрое меньшей.

FLO Retailing развивает бренды Lumberjack, Reno, Polaris.

Напомним, летом 2021 года немецкая компания Adidas заключила соглашение о продаже бренда Reebok американской ABG за 2,1 миллиарда евро.

Ранее мы писали, что в марте в Adidas подсчитали, что закрытие их магазинов в России обойдется компании в 250 млн евро.

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