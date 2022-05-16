Reebok продав магазини в РФ

Підрозділ магазинів спортивних товарів Reebok, бренду американської компанії Authentic Brands Group (ABG), припинив свою роботу в Російській Федерації - мережа з понад 100 торгових точок була продана турецькому холдингу FLO Retailing.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на видання КоммерсантЪ та Yeni Safak .

Самі магазини змінять назву, при цьому новий власник, по всій видимості, збереже бренд Reebok.

FLO був отриманий контроль над мережею Reebok після підписання контракту про випуск на фабриках Туреччини та продаж продукції під цією маркою для 12 країн.

За словами генерального директора FLO Retailing Бурака Овюнча, великі бренди придивляються до аналогічної співпраці в Туреччині "через вплив глобальної кризи поставок".

Компанія ABG заморозила діяльність на російському ринку з березня через вторгнення РФ в Україну.

Вартість магазинів Reebok у РФ оцінюється в 22,5 мільйона доларів, при цьому не виключається, що сума угоди виявилася втричі меншою.

FLO Retailing розвиває бренди Lumberjack, Reno, Polaris.