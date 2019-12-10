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Redmi презентовала флагман с 5G

Новости » Телеком & IT     10.12.2019 - 15:54
Redmi презентовала флагман с 5G
Иллюстративное фото (computerworld.com)

Базовая модель смартфона с 5G стоит 285 долларов

Китайская компания Redmi презентовала свой новый флагманский смартфон Redmi K30, поддерживающий работу сетей пятого поколения (5G). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильные СМИ.

Сообщается, что презентация состоялась 10 декабря в Китае. Смартфон оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765G с экраном в 6,67 дюйма. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Также Redmi K30 обладает четырехмодульной основной камерой 64 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мА/ч поддерживает быструю зарядку, которая позволит зарядить смартфон на 66 минут.

Redmi K30 доступен в четырех цветах - белом, розовом, красном и синем. Стоимость базовой модели с поддержкой 5G и флэш-памятью на 64 Гб составляет 285 долларов. Pro версия обойдется в 410 долларов. Модель смартфона с 4G стоит 225 долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в начале следующего года Huawei представит планшет MatePad Pro с поддержкой 5G. Планшет MatePad Pro 5G будет оснащен мощным процессором Kirin 990 5G. Устройство также будет иметь батарею с мощностью в 7500 ампер в час.

Также сообщалось, что в 2020 году Apple планирует выпустить пять новых моделей iPhone. Среди них будут четыре модели с поддержкой 5G.

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