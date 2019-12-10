ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Redmi презентувала флагман з 5G

Новини » Телеком & IT     10.12.2019 - 15:54
Redmi презентувала флагман з 5G
Ілюстративне фото (computerworld.com)

Базова модель смартфона з 5G варто 285 доларів

Китайська компанія Redmi презентувала свій новий флагманський смартфон Redmi K30, що підтримує роботу мереж п'ятого покоління (5G). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільні ЗМІ.

Повідомляється, що презентація відбулася 10 грудня в Китаї. Смартфон оснащений однокристальних системою Qualcomm Snapdragon 765G з екраном в 6,67 дюйма. Частота оновлення екрану складає 120 Гц. Також Redmi K30 має чотиримодульною основною камерою 64 Мп. Акумулятор ємністю 4500 мА/ч підтримує швидку зарядку, яка дозволить зарядити смартфон на 66 хвилин.

Redmi K30 доступний в чотирьох кольорах - білому, рожевому, червоному та синьому. Вартість базової моделі з підтримкою 5G і флеш-пам'яттю на 64 Гб становить 285 доларів. Pro версія обійдеться в 410 доларів. Модель смартфона з 4G варто 225 доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на початку наступного року Huawei представить планшет MatePad Pro з підтримкою 5G. Планшет MatePad Pro 5G буде оснащений потужним процесором Kirin 990 5G. Пристрій також буде мати батарею з потужністю 7500 ампер на годину.

Також повідомлялося, що в 2020 році Apple планує випустити п'ять нових моделей iPhone. Серед них будуть чотири моделі з підтримкою 5G.

Канада вагається, чи допускати Huawei до розбудови мережі 5G У мережі 5G виявили нові уразливості
Новини України смартфон5G (зв'язок п'ятого покоління)
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся