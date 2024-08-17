Речник ВМС пояснив, навіщо РФ тримає підводні човни в Чорному морі

За його словами, росіяни намагаються зберегти бодай номінальну присутність хоча б в Чорному морі.

Натомість Азовське море ворожі кораблі покинули повністю. Плетенчук пояснює це тим, що максимальна глибина моря складає 15 метрів, тож там "підводним човном не розженешся". Враховуючи це, навіть у надводному положенні підводному кораблю в Азовському морі буде затісно.

"А в Чорному морі глибина дозволяє в принципі бути присутніми. От вони намагаються цю присутність демонструвати у такий спосіб. Виходити надводними човнами в них бажання особливого нема", - сказав речник ВМС.