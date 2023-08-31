Спікер парламенту Словаччини виступив за продовження заборони на експорт українського зерна

За його словами, заборона на імпорт зерна з України закінчується 15 вересня і Польща та Угорщина в односторонньому порядку мають намір закрити свої кордони для української аграрної продукції. При цьому про заборону транзиту не йдеться.

Спікер парламенту звернувся до прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора з проханням ввести заборону на імпорт українського зерна після 16 вересня.

Коллар заявив, що відсутність заборони на імпорт нібито може призвести до краху багатьох господарств і попередив про можливу хвилю заворушень у селах, яка може перекинутися на міста країни.

Спікер парламенту також додав, підтримка України в Словаччині зменшується, а відсутність рішень щодо зерна може призвести до протидії подальшій допомозі. Він попередив, що "люди в селі почнуть бунтувати, перетягнуть на свій бік інших", і додав, що "буде на їхньому боці".

Він також зазначив, що хоча він є великим прихильником допомоги Україні, "мудрі рішення теж можуть допомогти".

Заборона на експорт українського зерна

У травні цього року Євросоюз дозволив п'ятьом сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Водночас, транзит вантажів для експорту в інші країни було залишено.

Термін дії заборони, яка наразі діє в Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, закінчується 15 вересня.

Водночас, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Будапешт має намір запровадити власнузаборону на імпорт українського зерна після 16 вересня.

При цьому єврокомісар Януш Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони імпорту українського зерна до п'яти прикордонних країн до кінця 2023 року.

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