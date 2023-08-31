Спикер парламента Словакии выступил за продление запрета на экспорт украинского зерна

По его словам, запрет на импорт зерна из Украины истекает 15 сентября и Польша и Венгрия в одностороннем порядке намерены закрыть свои границы для украинской аграрной продукции. При этом о запрете транзита речь не идет.

Спикер парламента обратился к премьер-министру Словакии Людовиту Одору с просьбой ввести запрет на импорт украинского зерна после 16 сентября.

Коллар заявил, что отсутствие запрета на импорт якобы может привести к краху многих хозяйств и предупредил о возможной волне беспорядков в селах, которая может опрокинуться на города страны.

Спикер парламента также добавил, поддержка Украины в Словакии уменьшается, а отсутствие решений по зерну может привести к противодействию дальнейшей помощи. Он предупредил, что "люди в селе начнут бунтовать, перетащат на свою сторону других", и добавил, что "будет на их стороне".

Он также отметил, что хотя он является большим сторонником помощи Украине, "мудрые решения тоже могут помочь".

Запрет на экспорт украинского зерна

В мае этого года Евросоюз разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. В то же время, транзит грузов для экспорта в другие страны был оставлен.

Срок действия запрета, который в настоящее время действует в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, истекает 15 сентября.

В то же время министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт намерен ввести собственный запрет на импорт украинского зерна после 16 сентября.

При этом еврокомиссар Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в пять приграничных стран до конца 2023 года.

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