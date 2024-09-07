Речник ДПСУ пояснив, чому Білорусь проводить військові навчання біля кордонів ЄС

Білорусь проводить військові навчання біля кордонів з країнами ЄС та має дві мети. Зокрема, створити інформаційний вплив та відвернути увагу від війни РФ проти України.

Він зазначив, що Білорусь продовжує перебувати під впливом Росії і своїми діями постійно нагнітає ситуацію на напрямку своєї країни. Таким чином, вона створює постійний інформаційний вплив і мета полягає в тому, щоб відволікати увагу від більш важливих напрямків, де країна-агресор Росія намагається проводити дії по захопленню території України.

Демченко також додав, що зараз на кордонах з Білоруссю переміщення техніки чи особового складу не спостерігається. Водночас, такі переміщення відбувається в глибині території країни з метою створення картинки та нагнітання ситуації.

"Але їх кількість суттєвої загрози на даний момент не несе. Ми звісно маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. Бо якщо Росія дотисне Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни, то не можна виключати створення провокацій на кордоні, інших ситуацій. Тому маємо мати сильні оборонні позиції зі свого боку", - розповів Демченко.