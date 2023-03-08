Спикер Госдепа уйдет в отставку в конце месяца, - Блинкен

Официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс собирается в отставку.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Деча.

По его информации, Прайс планирует покинуть пост в конце марта этого года. "Прайс был главным представителем Госдепа по приходу к власти администрации Байдена", – отмечает журналист.