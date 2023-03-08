Спикер Госдепа уйдет в отставку в конце месяца, - Блинкен
Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (GettyImages)
Официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс собирается в отставку.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Деча.
По его информации, Прайс планирует покинуть пост в конце марта этого года.
"Прайс был главным представителем Госдепа по приходу к власти администрации Байдена", – отмечает журналист.
Напомним, что в Государственном департаменте США назвали факт убийства россиянами украинского пленника "ужасным" и заявили, что Россия презирает "элементарную человечность".
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