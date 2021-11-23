"Речь о перекрытии движения не идет": в КГГА опровергли информацию про мост Патона

"Сегодня идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения по мосту вообще не идет! И подобная информация есть умышленной манипуляцией", - подчеркнул Николай Поворозник.

Он отметил, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения погрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать.