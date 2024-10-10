Реброву в нотатки. Лідер збірної Грузії отримав приз Серії A перед матчем проти України

Півзахисник "Наполі" і збірної Грузії Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х Серії А.
За підсумками голосування грузинський футболіст випередив Глейсона Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патріка Кутроне ("Комо"), Федеріко Дімарко ("Інтер") та Крістіана Пулішіча ("Мілан"). Спочатку фахівці обрали цих шістьох гравців з урахуванням розширеного статистичного аналізу. А потім вже вболівальники визначили з поміж них найкращого.
Кварацхелія у вересні провів за "Наполі" у Серії А три матчі. Він забив у них два голи та віддав одну результативну передачу. Неаполітанці набрали у вересні сім очок із дев'яти можливих, не пропустивши жодного м’яча.
Команда лідирує у чемпіонаті Італії, маючи після семи стартових турів 16 балів. До речі приз найкращого тренера місяця отримав наставник цього ж клубу – Антоніо Конте.
23-річний вінгер. Вихованець клубу "Динамо" (Батумі). На батьківщині грав за тбіліське "Динамо" та "Руставі". Потім три роки провів у Росії – в московському "Локомотиві" та казанському "Рубіні". У 2022 році перебрався в "Наполі". За цей час зіграв за команду 75 матчів, у яких забив 26 голів.
За збірну Грузії дебютував у 2019 році. Провів у футболці національної команди 36 матчів, забив 17 голів. Він є другим бомбардиром в історії збірної, поступаючись лише Шоті Арвеладзе (26 голів). Але випереджає найкращого грузинського голеадора за бомбардирським графіком.
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