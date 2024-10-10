ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не знаю, звідки інформація". Ребров закрив тему невиклику Ярмоленка до збірної України

Познань, Четвер 10 жовтня 2024 16:29
UA EN RU
"Не знаю, звідки інформація". Ребров закрив тему невиклику Ярмоленка до збірної України Фото: Андрій Ярмоленко у збірній (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров дав відповідь, чому він не викликав Андрія Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію очільника національної команди.

Ребров зустрівся з представниками ЗМІ у Познані, де 11 жовтня "синьо-жовті" проведуть черговий поєдинок турніру проти збірної Грузії. Відсутність у команді гравця-ветерана тренер пояснив так.

"Андрій не потрапив до збірної в основний список, бо зараз велика конкуренція, зокрема з гравцями УПЛ. І ми взагалі дивимось на Лігу націй як на турнір, де можна подивитися кандидатів". – пояснив фахівець.

Тренер рішуче спростував чутки, що він не розмовляв про це з футболістом. Навпаки, в особистій розмові він роз'яснив гравцю свою позицію.

"Я не знаю, звідки з'явилася інформація. Ярмоленко – особливий гравець, і я пояснював йому свою позицію і що потрібно давати шанс новим кандидатам", – закрив тему Ребров.

Ярмоленко дебютував за збірну України у вересні 2009 року. За 15 років у команді він провів у її складі 124 матчі у яких забив 46 голів. За обома показниками він перебуває на другому місці серед рекордсменів "синьо-жовтих". Причому за голами його відставання від лідера – Андрія Шевченка вимірюється лише двома м'ячами.

Раніше збірна Україна отримала ще один комплект нової форми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Ребров Ярмоленко Футбол Ліга націй
NEWS
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
DAILY
Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії