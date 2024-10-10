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Реброву на заметку. Лидер сборной Грузии получил приз Серии A перед матчем против Украины

Фото: Хвича Кварацхелия (x.com/georgiagff)
Автор: Андрей Костенко

Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х Серии А.

По итогам голосования грузинский футболист опередил Глейсона Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патрика Кутроне ("Комо"), Федерико Димарко ("Интер") и Кристиана Пулишича ("Милан"). Сначала специалисты выбрали этих шести игроков с учетом расширенного статистического анализа. А потом уже болельщики определили из них лучшего.

Кварацхелия в сентябре провел за "Наполи" в Серии А три матча. Он забил в них два гола и отдал результативную передачу. Неаполитанцы набрали в сентябре семь очков из девяти возможных, не пропустив ни одного мяча.

Команда лидирует в чемпионате Италии, имея после семи стартовых туров 16 баллов. Кстати, приз лучшего тренера месяца получил наставник этого же клуба – Антонио Конте.

Кто такой Хвича Кварацхелия

23-летний вингер. Воспитанник клуба "Динамо" (Батуми). На родине играл за тбилисское "Динамо" и "Рустави". Затем три года провел в России – в московском Локомотиве и казанском Рубине. В 2022 году перебрался в "Наполи". За это время сыграл за команду 75 матчей, в которых забил 26 голов.

За сборную Грузии дебютировал в 2019 году. Провел в футболке национальной команды 36 матчей, забил 17 голов. Он является вторым бомбардиром в истории сборной, уступая лишь Шоти Арвеладзе (26 голов). Но опережает лучшего грузинского голеадора по бомбардирскому графику.

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