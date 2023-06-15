Ребров втратив двох зірок УПЛ на літні матчі відбору до Євро-2024

Оборонець Валерій Бондар і півзахисник Олександр Піхальонок вилетіли з обойми "синьо-жовтих" через труднощі зі здоров'ям. Перший зазнав ушкодження привідного м'яза, а другого турбують проблеми зі ступнею.

До поєдинків проти збірних Північної Македонії та Мальти наразі готуються 25 виконавців. Зокрема, в загальній групі тренуються оборонець Кривцов, хавбеки Кочергін і Буяльський, форвард Русин. Ця четвірка пропустила спаринг проти Німеччини 12 червня (3:3).

Напередодні збірна України завершила тренування в Бремені. Підопічні Сергія Реброва працювали з м'ячем, відточували передачі, займалися тактичною та ігровою підготовкою до зустрічі з балканцями 16 червня.

До Скоп'є збірна прибула в середу ввечері. Перше тренувальне заняття відбудеться у переддень матчу з Північною Македонією. У четвер "синьо-жовті" випробують газон Національної арени "Тоше Проєскі". Там українці перемагали у відборі до Євро-2016.