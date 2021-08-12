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Ребров о тренерстве в сборной Украины: я предан своему контракта с "Аль-Айн"

Автор: РБК-Украина

Тренер клуба ОАЭ "Аль-Айн" Сергей Ребров заявил, что получил предложение стать главным тренером сборной Украины. Однако он останется работать в клубе, с которым этим летом подписал контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью клубному сайту.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать национальную сборную своей страны. Но сейчас я здесь, в "Аль-Айне", и я привержен своему контракту. Только в случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно возьмусь за работу тренером сборной Украины", - заявил Ребров.

Напомним, ранее в УАФ заявили, что кандидатура Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины является в приоритете, но также рассматриваются и другие кандидаты.

Ожидалось, что УАФ назначит главного тренера сборной 9 августа. Однако после заседания исполкома УАФ было принято решение провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост.

Следующее заседание исполкома УАФ состоится 12 августа.

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Сергей РебровФутбол